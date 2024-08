Rozłam we Francji. Castets bez poparcia Macrona

Lewica, która przez dłuższy czas nie mogła dojść do porozumienia co do swojego kandydata na urząd premiera, po kilku tygodniach nominowała do tej roli Lucie Castets. Dotychczas pracowała w merostwie Paryża, gdzie zajmowała się finansami stolicy, nie jest związana z żadną partią polityczną.