Rozłam w PiS. Politolog: Ziobro pojechał po bandzie

- Niewątpliwie chodzi o sukcesję po Jarosławie Kaczyńskim. Do kolejnych wyborów mamy trzy lata i przez ten okres czekają nas wewnętrzne walki o wypracowanie jak najlepszych pozycji wyjściowych do objęcia przywództwa - uważa prof. Kazimierz Kik. Jego zdaniem, największa rywalizacja będzie się toczyć między premierem Mateuszem Morawieckim a liderem Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobro.

Mateusz Morawiecki złamał prawo? Beata Szydło jednoznaczne oceniła decyzję premiera

- Gra jest otwarta. Prezes pogroził palcem koalicjantom. Mamy do czynienia z teatrem działań wojennych. Zajmowanie pozycji, marszczenie brwi i roszady. Ale na końcu i tak wszyscy przystąpią znowu do rozmów - uważa prof. Kik.

- Będziemy mieli sprawdzian, czy wszyscy podporządkują się tej grze na szczytach władzy. Gdyby doszło bowiem do tego, że dochodzi do rozbicia koalicji, to Ziobro wypadnie z gry. Ale on tego nie chce i nie chcą jego działacze. Mimo wszystko nadal próbuje rozdawać karty, chce postawić na swoim, uderza w skrajną nutę i jedzie mocno po bandzie - wylicza prof. Kazimierz Kik.