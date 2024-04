Rozłam w mateczniku PiS? "Żrą się tu strasznie między sobą"

W tym kontekście dziennik zwraca uwagę na sprawę byłej posłanki Anny Paluch, która w 2023 roku startowała z czwartego miejsca na liście w wyborach do Sejmu. Mandatu nie otrzymała m.in. ze względu na to, że zajmowała mieszkanie komunalne Krościenku nad Dunajcem i z uposażenia poselskiego płaciła czynsz w wysokości 116 zł miesięcznie.

- Żrą się tu strasznie między sobą. W sądeckim PiS jest ewidentny podział na ludzi Mularczyka i Terleckiego. Do tego są zwolennicy Beaty Szydło, a nawet obecnego jeszcze marszałka Małopolski Witolda Kozłowskiego. I jeszcze do tego konflikt na poziomie powiatu między obecnym starostą z rekomendacji PiS i pełnomocnikiem tej partii na powiat nowosądecki, wyrzucanie ludzi z klubów radnych PiS. Mieszkańcy to wszystko widzą - oznajmił anonimowy rozmówca związany z lokalną prawicą.

- W radzie miasta PiS miał przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Stracili wszystko. Z klubu odeszło dwoje ludzi, w tym stary działacz PiS Artur Czernecki. To był wierny żołnierz PiS. To, że nie ma go już w klubie PiS w radzie miasta, o czymś świadczy - powiedział polityk KO z Nowego Sącza. - Mularczyk rozsadziła klub PiS. To z jej powodu w klubie nie ma Artura Czarneckiego, dawnego współpracownika Mularczyka. Poszło o charakter Iwony Mularczyk, jest despotyczna lubi rządzić - dodał.