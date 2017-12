Rozentuzjazmowany Cymański śpiewa kolędę. Polityk mocno wczuł się w rolę

Boże Narodzenie to czas radości, o czym wiedzą również i politycy. Internet zalewa fala filmików z życzeniami od uśmiechniętych parlamentarzystów. W gąszczu tych nagrań uwagę przykuwa Tadeusz Cymański, który postanowił dać popis swoich umiejętności wokalnych.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości ustawił się na tle choinki i zaśpiewał kolędę "Oj maluśki, maluśki". Na twitterowym koncie Sejmu RP zdradzono, że nie trzeba było go zbyt długo namawiać do tego. Po odśpiewaniu powiedział, że to jest jego ulubiona pastorałka. "Piękna, rzewna i banalna" - stwierdził Cymański.