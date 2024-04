Rozejm między Rosją a Ukrainą? Ujawniono "propozycję nie do odrzucenia"

Emmanuel Macron podczas jednego ze spotkań z członkami swojego gabinetu miał stwierdzić, że obecnie głównym celem Kremla jest Odessa i utworzenie korytarza do Naddniestrza. Taki ruch pozbawiłby Kijów dostępu do morza. Wtedy, Putin miałby zaproponować "rozejm nie do odrzucenia".