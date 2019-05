Rowerzystka potrącona przez Cimoszewicza. "Szokujące kulisy"

Znajomy Włodzimierza Cimoszewicza, który pomagał mu w dniu potrącenia rowerzystki, mógł wprowadzić w błąd policjantów. Gdy zastali go, wkładającego jej rower do bagażnika, twierdził, że kobieta zasłabła, a nie została potrącona - donosi wpolityce.pl.

O wypadku na przejściu dla pieszych w Hajnówce poinformował policjantów lekarz, który zajął się ranną 70-latką - donosi "Super Express" . Kobieta nie chce obciążać Włodzimierza Cimoszewicza, co oznacza, że może on wyjść z tej sytuacji obronną ręką.

Cimoszewicz potrącił rowerzystkę

"Znajomy odwiózł kobietę do szpitala"

Później miał wrócić na miejsce wypadku i wkładać do bagażnika uszkodzony rower 70-latki. "W tej sytuacji zastał go patrol policji, który pojawił się na przejściu dla pieszych przypadkowo" - czytamy. Jak sugeruje wPolityce.pl, to właśnie wtedy miał wprowadzić w błąd policjantów, informując, że kobieta zasłabła, a nie została potrącona. "Próba oszukania policjantów znajduje się w protokole policyjnym, który trafił już do prokuratury" - donosi portal.