Rowerzystka postrzelona koło Konina. Kula w wątrobie

Policja wyjaśnia okoliczności postrzelenia 58-letniej mieszkanki gminy Krzymów w woj. wielkopolskim. Kobieta jechała rowerem w pobliżu stawu, kiedy nagle poczuła silny ból brzucha.

- Małżeństwo podbiegło do kobiety i zobaczyło, że ta krwawi. Wzięli ją do swojego samochodu i zawieźli do szpitala - powiedziała portalowi lm.pl Adrianna Karwowska-Kuna z Komendy Miejskiej Policji w Koninie.