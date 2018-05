Rosyjskie MSZ o intrydze z udziałem dziennikarza. "To dobra wiadomość"

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ "cieszy się" z informacji o tym, że Arkadij Babczenko jednak żyje. Jednocześnie Maria Zacharowa oceniła, że operacja, w której uczestniczył dziennikarz, miała wywrzeć "efekt propagandowy".

Arkadij Babczenko często krytykował działania Kremla i podejrzewano, że jego "zabójstwo" zostało zlecone przez tamtejszych mocodawców. Dziennikarz twierdził, że otrzymuje groźby i obawia się, że wkrótce może trafić do więzienia.

Głos w sprawie operacji z udziałem dziennikarza zabrała rzeczniczka rosyjskiego MSZ. We wpisie na Facebooku Maria Zacharowa stwierdziła, że to dobra wiadomość. "Oby zawsze tak się zdarzało" - dodała. "To oczywiste, że ta historia zakładała efekt propagandowy" - stwierdziła dodatkowo Zacharowa.