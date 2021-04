Rosyjskie czołgi zostaną na granicy z Ukrainą

Rosyjscy żołnierze zgromadzeni w ostatnich tygodniach na granicy z Ukrainą mają do 1 maja wrócić do koszar. Decyzję podjął minister obrony Rosji Siergiej Szojgu, który jednocześnie zarządził pozostawienie na miejscu ciężkiego sprzętu. Czołgi i ciężka artyleria mają posłużyć do ćwiczeń, które zaplanowane zostały jeszcze na bieżący rok. Jak informuje amerykański "Newsweek", ciężki sprzęt poczeka na nie na poligonie Pogonowo znajdującym się ok. 160 km od granicy z Ukrainą.