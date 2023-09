Rosyjskie bombowce nad wodami Arktyki

Rosyjski Su-27 otworzył ogień do samolotu RAF

Brytyjska stacja BBC poinformowała w czwartek o groźnym incydencie nad Morzem Czarnym, do któego doszło we wrześniu 2022 roku. Teraz dopiero wychodzą na jaw szczegóły zdarzenia. Rosyjski Su-27 otworzył ogień do samolotu obserwacyjnego RAF - donosi BBC. W kierunku brytyjskiej maszyny wystrzelone zostały dwa pociski.