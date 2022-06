Rosyjski koncern produkujący broń kupował narzędzia w Niemczech. ZDF ujawnia skandal

W przeciwieństwie do Kałasznikowa, LMZ nie są ujęte na liście sankcji UE. "Kałasznikow najwyraźniej próbował wykorzystać ten fakt do zakupu fabryki amunicji za granicą" – pisze ZDF. W listopadzie 2021 roku Kałasznikow za pośrednictwem LMZ wysłał do fabryk amunicji we Francji, Włoszech, Belgii i Turcji prośby o wycenę w pełni zautomatyzowanego zakładu produkcji amunicji. LMZ uzasadniało w ofercie, że "planuje zwiększenie produkcji amunicji o 30 mln sztuk rocznie".