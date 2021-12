Rosyjski dyplomata szydzi z von der Leyen. "To nie jest problem dla Rosji"

- To nie jest problem dla Rosji. Po pierwsze, Rosja jako państwo nie ma bezpośredniego związku z tym projektem. Jeśli mówimy o reputacji Rosji jako dostawcy gazu, to i to opóźnienie nie ma tu odzwierciedlenia. Rosja dostarcza dokładnie takie ilości [gazu - przyp. red.], na jakie się zgodziła. Nawet trochę więcej - powiedział Czyżow.