Rosyjski "doradca wojskowy" zginął w Mali. Pierwsza strata Kremla w afrykańskim kraju

Junta wojskowa, która przejęła władzę w Mali w 2020, pogłębia swoją "przyjaźń" z Rosją, co prowadzi do tarć m.in. z tradycyjnym sojusznikiem Francją. Kryzys w stosunkach doprowadził do wycofania z kraju sił wysłanych przez Paryż do zwalczania dżihadystów.