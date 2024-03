Rosyjska rakieta nad Polską. Sikorski dzwoni do NATO

Szef polskiej dyplomacji podczas rozmowy z dziennikarzami przed wejściem do resortu w poniedziałek rano zwrócił uwagę, że to już kolejny taki incydent. - Jest to absolutnie niedopuszczalne. Będziemy żądać wyjaśnień, ale pewnie dostaniemy jakąś demagogię - powiedział Sikorski, pytany, czy do MSZ zostanie wezwany rosyjski ambasador.