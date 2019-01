Rosyjska armia przetestuje nowe uzbrojenie. Około 200 typów broni

W 2019 roku rosyjska armia ma przetestować prawie 200 nowych rodzajów broni na terenie poligonu Kapustin Jar w południowej części kraju. Jak informuje tamtejsze ministerstwo obrony, w kolejnych latach liczba testowanych typów uzbrojenia wzrośnie.

"W 2019 roku planujemy przetestowanie około 200 nowych rodzajów broni, co jest liczbą proporcjonalną do danych z 2018 roku i połowy 2017 roku" - czytamy we wtorkowym komunikacie rosyjskiego MON.