Rosyjska aplikacja FaceApp narzędziem do pozyskiwania naszych danych? Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega przed utratą prywatności

Aplikacja FaceApp narzędziem do pozyskiwania naszych danych? Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło, że podejmie konkretne kroki w związku z wątpliwą prywatnością produktu rosyjskiej firmy. Administratorzy odpowiadają na zarzuty

FaceApp to nowa, szybko zyskująca na popularności aplikacja, pozwalająca na zwizualizowanie, jak nasza twarz będzie wyglądać w przyszłości. Wiadomo, że jej właścicielem jest rosyjski deweloper Wireless Lab, firma, mająca siedzibę w Petersburgu. Media bardzo szybko zaczęły ostrzegać użytkowników, że korzystanie z aplikacji może nieść ze sobą ryzyko utraty prywatności. W regulaminie FaceApp widnieje punkt, w którym administratorzy programu zastrzegają sobie prawo do naszych zdjęć, niektórych danych oraz dzielenia się nimi z partnerami. Stanowi to jeden z podstawowych warunków użytkowania aplikacji. Dyrektor Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, Maciej Kawecki zamieścił na Facebooku wpis z postrzeżeniem. Oznajmił również, że ministerstwo względem aplikacji stosowne kroki.