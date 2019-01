Rosyjscy hakerzy zaatakowali konto Lecha Wałęsy? Dziś w nocy była próba

Były prezydent Lech Wałęsa ujawnił w mediach społecznościowych, że hakerzy próbowali w nocy z soboty na niedzielę włamać się na jego konto na Facebooku. Polityk podejrzewa, że byli to rosyjscy hakerzy.

Przypomnijmy, że kilka dni temu Lech Wałęsa udzielił wywiadu rosyjskiemu portalowi Sputnik. Chwalił w nim prezydenta Rosji Władimira Putina . - Gdybym miał więcej rozmów z Putinem, pewne rzeczy mógłby wytłumaczyć. Dałoby się go przekonać, bo to mądry człowiek – mówił Lech Wałęsa.

W podobnym tonie wypowiadał się dla rosyskiej agencji Ria Nowosti. - Zamiast rozmawiać z Rosją, to się jeżymy jeden na drugiego. Rosja to nasz sąsiad. Zawsze jest lepiej, jak sąsiad jest dobry (...) Polsce jest bliżej do Moskwy niż do Nowego Jorku - mówił Wałęsa.