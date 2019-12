Rossmann. Promocja 2+2 od 16 grudnia 2019. Sprawdź, jakie produkty dostaniesz z rabatem

16 grudnia w sieci Rossmann startują kolejne obniżki. Tym razem promocyjne ceny obowiązują na produkty dla dzieci. Sprawdź, za co zapłacisz mniej.

Rossmann. Promocje od 16 grudnia. Artykuły dla dzieci

Od 16 grudnia do 27 grudnia członków klubu Rossmann czekają kolejne atrakcyjne obniżki. To kolejna promocja po zniżkach obowiązujących w tygodniu 9-15 grudnia . Sieć obniża ceny artykułów dla dzieci w specjalnej promocji 2+2.

Jeśli włożysz do koszyka w Rossmannie cztery różne produkty – nie muszą być z różnych kategorii, może to być np. ten sam krem różnych firm lub rodzajów – dwa najtańsze otrzymasz gratis. Promocja dotyczy produktów pielęgnacji dziecięcej: taniej kupimy kremy, mydła, żele, pianki, pieluchy, płyny do kąpieli, szampony, pudry dla dzieci, chusteczki nawilżane, tradycyjne szczoteczki do zębów, pasty do zębów.