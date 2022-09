Rośnie napięcie w sprawie programu nuklearnego Teheranu. Potrzebna umowa

"The Guardian" zauważa, że choć Stany Zjednoczone stale eskalują sankcje wobec Iranu, Teheran, według MAEA, zwiększył swoje zapasy broni jądrowej i używa zaawansowanych wirówek do produkcji materiałów nuklearnych. Prezydent Iranu Ebrahim Raisi ma udać się w przyszłym tygodniu do Nowego Jorku na Zgromadzenie Ogólne ONZ, podczas którego można byłoby wyjaśnić część spornych spraw, jednak - według gazety - Stany mogą nie rozpatrzyć pozytywnie wniosku wizowego irańskiego przywódcy.