Rosjanki muszą rodzić. Ustawa ma zatrzymać katastrofę demograficzną

Po wejściu ustawy w życie osoby promujące świadomą bezdzietność muszą liczyć się z wysokimi karami. Za promowanie bezdzietności, np. w internecie, będzie groził mandat do 400 tys. rubli (ponad 18 tys. zł). Za reklamy z podobnymi treściami będzie można zostać ukaranym grzywną do 5 mln rubli (ok. 230 tys. zł).