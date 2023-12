Rosjanka rzuciła wyzwanie Władimirowi Putinowi. Ogłosiła plan minimum

Deklarująca antywojenne poglądy, 40-letnia Jekaterina Duntsowa złożyła dokumenty do Centralnej Komisji Wyborczej w środę - poinformowało Associated Press. Do 31 stycznia kobieta musi zebrać 300 tysięcy podpisów popierających jej kandydaturę, w co najmniej 40 regionach Rosji.