Rosjanie w amerykańskiej bazie w Syrii. Trump: "Niech Rosja pomoże Kurdom. My jesteśmy daleko"

"Niech Syria chroni Kurdów i bije się z Turcją o własną ziemię. My jesteśmy 7000 mil stąd" - oznajmił Donald Trump odnosząc się do skutków wycofania wojsk USA z kurdyjskich terytoriów w Syrii. Zdaniem dr Macieja Milczanowskiego, takie słowa powinny wywołać niepokój w Polsce.

"Niech Syria i Asad chronią Kurdów i biją się z Turcją o ich własną ziemię. Powiedziałem moim Generałom: dlaczego mielibyśmy bić się za Syrię i Asada, żeby chronić ziemię naszych wrogów? Każdy, kto chce pomóc Syrii w ochronie Kurdów może to zrobić, czy jest to Rosja, Chiny, czy Napoleon Bonaparte. Mam nadzieję, że im się powiedzie, my jesteśmy 7000 mil stąd!" - ogłosił Trump na Twitterze. Rzeczywista odległość między Waszyngtonem i północną Syrią to niecałe 6 tys. mil