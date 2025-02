Policja po prostu nie przekazuje spraw, które się toczą albo w których sprawca nie został wykryty. Z kolei prokuratura raportuje do Ministerstwa Sprawiedliwości wszystkie toczące się sprawy. W ten sposób oficjalne statystyki się rozjeżdżają. A w ubiegłym roku rozjechały się tak bardzo, że MSW w tym roku dane już utajniło.

Ostatnie pełne dane dotyczące przestępczości w Federacji Rosyjskiej Kreml podał w połowie 2024 r. za cały 2023 r. Wówczas ogólna liczba zarejestrowanych przestępstw spadła o 1 proc., ale po raz pierwszy wzrosła liczba przestępstw katalogowanych jako poważne i szczególnie poważne, czyli gwałtów, morderstw i ciężkich pobić. To wzrost aż o 9,7 proc. w porównaniu z 2022 r.

Według statystyk prokuratury w ciągu pierwszego roku wojny przestępstwa z użyciem broni w Moskwie wzrosły o 365 proc., a w zachodnich regionach - o 150-200 proc. Najgorzej było w przypadku obwodów graniczących z linią frontu. W obwodzie kurskim liczba przestępstw z użyciem broni palnej wzrosło o 540 proc., do 552 przypadków.

Rekordową liczbę zabójstw, przypadków nielegalnego handlu bronią i gwałtów odnotowano we wspomnianym obwodzie kurskim, ale również w briańskim, rostowskim i w Kraju Krasnodarskim. Można to częściowo wyjaśnić tym, że ukraińskie ostrzały przygranicznych miejscowości są rejestrowane jako "morderstwo" albo "usiłowanie zabójstwa". Nie wszystko da się jednak sprowadzić do skutków działań wojennych.