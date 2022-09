Rosjanie uciekają na kolejnym odcinku. "Wycofują się na Krym"

Ukraińska ofensywa trwa. Kluczowe dane wywiadu USA

W poniedziałek dziennik "New York Times" poinformował, że Ukraińcy byli w stanie wykorzystać amerykańskie dane wywiadu do zidentyfikowania kluczowych rosyjskich celów, co pozwoliło im planować kontrofensywę, która w ostatnich dniach zaowocowała znaczącymi sukcesami na północnym wschodzie.