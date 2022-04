Rosjanie potwierdzili uszkodzenia krążownika "Moskwa", ale nie z powodu ukraińskiego ataku

Krążownik "Moskwa" uszkodzony, ale nie od ukraińskiego ataku

Krążownik Moskwa to jeden z największych okrętów w rosyjskiej flocie. Ma 184 m długości i 20 m szerokości. To między innymi on brał udział w słynnym ataku na Wyspę Węży, kiedy wezwani do kapitulacji ukraińscy żołnierze odpowiedzieli rosjanom "idi na ch*j".