Rosja zaatakowała obwód kijowski irańskimi dronami kamikaze

Shaded-136 to bojowy dron-kamikadze. Jego maksymalny zasięg wynosi 2,5 tys. kilometrów. Jest w stanie przenosić głowicę o wadze 50 kg. Te niewielkie maszyny latają dość nisko, przez co są trudne do wykrycia i zniszczenia dla systemów obrony powietrznej używanych przez Ukrainę. Rosjanie korzystają z irańskich dronów głównie w obwodach charkowskim, dniepropietrowskim, odeskim i mikołajowskim.