Rosja wycofuje się z Rady Państw Morza Bałtyckiego

Kreml, informując o decyzji o opuszczeniu Rady Państw Morza Bałtyckiego, ogłosił jednocześnie, że dochodzi do "prób wypchnięcia Rosji z Bałtyku", co od razu oceniono w wydanym oświadczeniu jako "skazane na niepowodzenie". Rosja została już w marcu zawieszona w Radzie w związku z inwazją na Ukrainę. Odnosząc się do tej decyzji, Kreml pisze dzisiaj o "bezprawnych i dyskryminujących" ją rzekomo działaniach.