Rosja wycofuje się. Polskie MSZ zaniepokojone

Część zachodnich ekspertów obawia się, że Rosja może rozważać przeprowadzenie próby nuklearnej, aby zniechęcić kraje Zachodu do wspierania militarnego Ukrainy. Gdyby do tego doszło, mogłoby to zainicjować nową erę prób nuklearnych światowych supermocarstw - pisze Polska Agencja Prasowa, wskazując, że po rozpadzie ZSRR Rosja nie przeprowadziła ani jednego testu.