Rosja wróci do umowy zbożowej? Pieskow zdradza kiedy

Rosja jest gotowa do powrotu do umowy zbożowej - zadeklarował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Domaga się jednak, by zostały spełnione jej wszystkie warunki. Wcześniej Stany Zjednoczone przekazały, że są oznaki, iż Moskwa "jest zainteresowana powrotem do rozmów" nad wznowieniem porozumienia.