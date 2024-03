Rosja użyje broni nuklearnej? Oszacowano ryzyko

Putin nie odpuści. Jego cele to "część rosyjskich interesów narodowych"

Think tank podkreśla, że Putin nadal dąży do osiągnięcia na Ukrainie celów, które obejmują pełną kapitulację państwa. Dodatkowo Putin dąży do osłabienia i rozbicia NATO. ISW podkreśla, że te cele są przez Putina traktowane jako "integralna część rosyjskich interesów narodowych".