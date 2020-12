Rosja. Uratowany kot "dostał posadę" w ministerstwie

Od okropnej śmierci ocalałego kota dzieliły centymetry. Ktoś wsadził go do worka i wyrzucił do śmieci. Gdyby nie czujność pracownika sortowni odpadów Michaiła Tukasza, ta historia mogłaby być bardzo smutna. Mężczyzna pracujący przy taśmie, na której odpady jadą wprost do niszczarek, zobaczył, że worek się porusza i zdjął go z taśmy, tym samym ratując zwierzakowi życie.