Rosja. Przekręty podczas głosowania? Alarmujące nagrania

W Rosji trwają wybory do Dumy Państwowej, niższej izby parlamentu. Po raz pierwszy głosowanie odbywa się aż przez trzy dni. Niezależni obserwatorzy alarmują jednak, że dochodzi do oszustw. Jak wskazują, szczególny problem dotyczy ochrony kart po zamknięciu lokali wyborczych. Na nagraniach, które trafiły do sieci, wyraźnie widać nadużycia.