Rosja pójdzie w kierunku eskalacji? "Putin zachowuje się jak wściekłe zwierzę w narożniku"

Misja pokojowa NATO realna? Sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie

We wtorek wicepremier Jarosław Kaczyński zaapelował w Kijowie o przeprowadzenie "misji pokojowej NATO". - Dziś wydaje się to trochę na wyrost. Przynajmniej nie ma jeszcze woli politycznej wewnątrz Sojuszu. Ale to, co dziś jest kontrowersyjne, za tydzień lub dwa może nie tylko nie być kontrowersyjne, ale nawet konieczne. Obrazki z kolejnych zbrodni wojennych w Ukrainie będą trafiły do zachodnich mediów. To będzie miało wpływ na opinię publiczną, co przełoży się za presję wobec władz krajów UE i NATO. Za dwa tygodnie ja już nie będę taki pewien, że rządy te będą sprzeciwiały się wysyłaniu wojsk na Ukrainę - zaznacza Szeligowski.