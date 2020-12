Rosja. Poćwiartował swoją studentkę. Historyk skazany

Podczas przedstawienia uzasadnienia wyroku sędzia oświadczył, że w listopadzie ubiegłego roku Sokołow czterokrotnie postrzelił swoją studentkę z karabinu, po czym rozczłonkował jej ciało przy pomocy noża i piły. Próbując zakryć za sobą ślady wrzucił telefon kobiety do rzeki płynącej niedaleko jego domu.

64-letniego naukowca złapano, kiedy próbował wrzucić fragmenty ciała ofiary do rzeki Mojka w Sankt Petersburgu. Ustalono, że mężczyzna wszedł do wody, ponieważ odcięte ręce nie chciały zatonąć. Wtedy też utknął w rzece z powodu zimna, dzięki czemu udało się go ująć.