Rosja ostro odpowiada USA ws. Ukrainy. "To my decydujemy, gdzie ćwiczy nasza armia"

Rosyjska ambasada w Stanach Zjednoczonych stanowczo odpowiedziała na słowa rzecznika amerykańskiego Departamentu Stanu w sprawie wojskowej obecności Rosji przy granicy w Ukrainą. Waszyngton zaapelował, by przebywający tam rosyjscy żołnierze "wrócili do koszar". "To my decydujemy gdzie i kiedy prowadzimy ćwiczenia wojskowe na naszym terytorium" - przekazała w mediach społecznościowych ambasada Rosji w USA.