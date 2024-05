Putin już nic nie ukryje. Wydarzenia w Moskwie wszystko obnażyły

"Europa uwierzyła, że Rosja jest znacznie silniejsza niż jest w rzeczywistości"

Ekspert zaznacza, że defilady we wcześniejszych latach były głównie "pokazem do wewnątrz". - Jechały tam najnowocześniejsze sprzęty, wyrzutnie rakiet balistycznych. To było też coś, co obserwowali wszyscy analitycy, żeby zobaczyć, czym Rosjanie się pochwalą, co takiego mają, w którym kierunku idzie rosyjska myśl technologiczna. Działało to bardzo mocno psychologicznie na Zachód - zaznacza.