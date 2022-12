Rosja nasila akcję. Nowy raport ISW

Ostrzał Rosjan w Chersoniu. Władze mówią o "cudzie"

Wojska rosyjskie ostrzelały we wtorek oddział położniczy szpitala w Chersoniu, gdzie wcześniej tego dnia urodziło się dwoje dzieci - poinformował współpracownik prezydenta Ukrainy, Kyryło Tymoszenko. Nazwał on "cudem" to, że ostrzał nie spowodował ofiar.