Rosja namierza zagrożenie. Są zdjęcia z Krymu

Jak wyjaśniono, Mohajer-6, który zaobserwowano nad Morzem Czarnym i nad Krymem, jest bezzałogowym statkiem powietrznym służącym do wywiadu, inwigilacji, namierzania celów i rozpoznania, ale może także przeprowadzać ataki na cele naziemne przy pomocy pocisków kierowanych. Dodano, że jego zasięg jest ograniczony polem widzenia obsługującego go w czasie rzeczywistym operatora, który wynosi ok. 200 km na wysokości 3 tys. metrów, ale może on zostać wydłużony poprzez przekazanie kontroli do następnej naziemnej stacji kontroli.