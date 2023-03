Rosja ma problem. Z kanalizacją... Te nagrania mówią wszystko

Wieś zalana gnojownicą

Do pracy wzięły się także służby komunalne. "Specjaliści wyczyścili studnie w dzielnicy po regularnych skargach okolicznych mieszkańców. Jak pisaliśmy wcześniej, cuchnące powodzie na ulicach regularnie występują już od sześciu miesięcy. W ciągu ostatnich 10 dni wodociągi po raz drugi zabrały się do czyszczenia kanalizacji. Ostatnim razem w studni znaleziono kamienie i łopatę. Tym razem jest to opona samochodowa" - pisze portal moe-online.ru.