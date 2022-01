Rosja ma problem na granicy. Chce odebrać swój kawałek ziemi

Spory o ten obszar trwają od 1928 roku. Część wsi należy do Federacji Rosyjskiej, a druga do Abchazji. Podział wynegocjowany był przed wojną z rządem Gruzji. Potem te ustalenia nie miały znaczenie, skoro państwo gruzińskie weszło w skład ZSRR. "Do 1988 roku rząd rosyjski przekazał Gruzji część ziem. Wraz z upadkiem Związku Radzieckiego Aibga znalazła się na granicach z różnymi państwami. W tym czasie wybuchł konflikt między Gruzją a Abchazją" - tłumaczy portal.