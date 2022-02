Zaciekła wymiana ciosów między USA a Rosją. Awantura w ONZ

- Dyskusje o bezpośrednim zagrożeniu wojną są same w sobie prowokacyjne. Wy wręcz o to apelujecie, chcecie, żeby to się stało - komentował amerykańskie doniesienia rosyjski ambasador. Nebenzia stanowczo odrzucał wszelkie oskarżenia o planowanie jakiejkolwiek inwazji. Dyplomata jednocześnie oskarżył Zachód o szerzenie propagandy i angażowanie się w "dyplomację przez megafon".