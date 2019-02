Rosja: czołgi w obwodzie kaliningradzkim. "Możliwość nie tylko ataku na Polskę czy Litwę, ale także na inne państwa basenu Morza Bałtyckiego"

W ostatnich dniach rosyjskie media poinformowały o przebazowaniu do obwodu kaliningradzkiego pułku czołgów. - Rosja wzmacnia siły wojskowe na kierunku zachodnim, w tym w Kaliningradzie. Deklaruje, że chodzi o odstraszanie, ale widzimy, że wzmacnia potencjał ofensywny – powiedziała Anna Maria Dyner, ekspert PISM, portalowi PolskieRadio24.pl.

"Kaliningrad to niezatapialny lotniskowiec dla Rosji"

Jak informują rosyjskie media, Rosja przebazuje do obwodu kaliningradzkiego pułk czołgów – zwiększy to ich liczbę z 40 do 130. Ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Anna Maria Dyner, poinformowała w rozmowie z portalem PolskieRadio24.pl, że trafią tam albo zmodernizowane czołgi T-72, albo czołgi T-90, które bazują na platformie T-72.