Rosja. Antonow An-124 Rusłan lądował awaryjnie w Nowosybirsku

Do zdarzenia doszło w piątek około godz. 6. Samolot Antonow An-124 Rusłan leciał z Seulu do Wiednia z przystankiem w Nowosybirsku. Tuż po wznowieniu lotu w Rosji pilot miał zgłosić wieży kontrolnej awarię polegającą na problemach z silnikiem. Miało dojść do pożaru, jedna z wersji mówi o zderzeniu z ptakiem. W pewnym momencie załoga straciła również łączność radiową - informuje agencja Interfax.