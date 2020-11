Rondo 2020 roku? To możliwe. Pleszew podzielony

Rondo 2020 roku? Tak, to możliwe i to w Polsce. Pleszew zdecydował i na sesji Rady Miasta jednogłośnie przyjęto pomysł, który radnym podsunął burmistrz Arkadiusz Ptak.

Rondo 2020 roku? To możliwe. Pleszew podjął decyzję

Jednak zdaniem burmistrza Pleszewa rondo 2020 roku to pomysł idealny. Czemu? W opinii Arkadiusza Ptaka taka nazwa ronda będzie upamiętniała zajścia, które miały miejsce w wyniku epidemii koronawirusa.

Koronawirus w Polsce. Burza wokół Stadionu Narodowego. Cezary Tomczyk: to sytuacja niebywała

"Kończący się rok dla większości z nas jest fatalny, w którym wiele złego się wydarzyło, a i sama przyszłość jest niepewna. Nie zmienia to jednak faktu, że to rok szczególny, którego konsekwencje społeczne, gospodarcze czy polityczne będą olbrzymie. Epidemia pokazała, że wobec takiej tragedii jesteśmy bezsilni" - mówił w końcowym oświadczeniu burmistrz Pleszewa.

Rondo 2020 roku? Pleszew podzielony. "Można było nazwać je COVID 2020"

Mimo że "rondo 2020 roku" przyjęło się wśród radnych, którzy dali temu wyraz w trakcie głosowania, mieszkańcy są mało optymistycznie nastawieni do pomysłu burmistrza Pleszewa.

W sieci pojawiło się mnóstwo nieprzychylnych komentarzy. "Głos ludu zignorowany. Kilkadziesiąt głosów, że to tragiczna nazwa, ale władza przekonana o swej genialności" - pisze jeden z mieszkańców Pleszewa. "Równie dobrze można było je nazwać COVID 2020. Nawet kształtem trochę podobne" - wtóruje inna mieszkanka.

Fala krytyki, która spłynęła na włodarzy, zmusiła burmistrza Pleszewa do reakcji. By załagodzić nastroje, podkreślił, że rondo 2020 roku ma także upamiętniać wszystkie osoby, które stanęły do walki z epidemią koronawirusa.