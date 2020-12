Roman Giertych uderza w Jarosława Kaczyńskiego

Roman Giertych: Jarosław Kaczyński odmawia przeciwnikom polskości

"W tym roku jest inaczej. Jak można się bowiem łączyć z tymi, którzy nie uznają nas za część wspólnoty narodowej? Przecież prezes PiS oficjalnie odmawia tej części społeczeństwa (większości), która go nie popiera miana Polaków. Uznaje ją za gorszy sort, za ćwierćpolaków, za przestępców, których, jak ogłosił w Sejmie, miejsce jest w więzieniu. Jego zwolennicy idą za nim" - napisał Roman Giertych

Adwokat stwierdził również, że Kaczyński nie ogranicza się wyłącznie do słów i wobec niewygodnych dla rządów PiS osób, przechodzi do czynów. "W moim przypadku i w przypadku innych, którzy czynnie protestują przeciwko PiS realizowane są działania zmierzające do pozbawienia wolności. Ludzie są zatrzymywani, oskarżani o jakieś absurdalne czyny, spisywania i zastraszani przez Policję" - stwierdził.