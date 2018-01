Roman Giertych: to erozja państwa. "Tusk chroni nas przed sankcjami"

Prawo i Sprawiedliwość tworzy chaos w policji, wojsku, służbie zdrowia i wymiarze sprawiedliwości - uważa mec. Roman Giertych. Jego zdaniem sytuacji nie zmieni dalsza rekonstrukcja rządu, bo taki styl władzy wynika z mentalności Jarosława Kaczyńskiego. - Oni tkwią w PRL - ocenia adwokat i były polityk.

Zaznaczył, że ważniejsza od konfliktu na linii Duda-Macierewicz jest sprawa spotkań szefa MON z ludźmi powiązanymi z Rosjanami. - To bardziej interesuje NATO - stwierdził były wicepremier. Pytany o śledztwo smoleńskie, Giertych odpowiedział że Antoni Macierewicz powinien ujawnić nagranie z momentu wybuchu w tupolewie. - Apeluję o to, bo powiedział, że nim dysponuje - mówił.

"Dzieci z piaskownicy"

Adwokat zwrócił też uwagę, że Polska ma coraz trudniejsze relacje z innymi państwami Europy. - Konfliktujemy się ze wszystkimi. To suwerenność dzieci z piaskownicy - stwierdził. Dodał, że Donald Tusk chroni Polskę przed sankcjami. - Sądzę, że samą obecnością sprawia, że do tego nie dochodzi - zauważył.

Co z KRS i SN?

Monika Olejnik pytała Giertycha również o to, czy opozycja powinna zgłaszać swoich kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa? - To trudne bo to w pewien sposób sankcjonowanie bezprawia. Jeśli jednak nie zgłoszą kandydatów, to i tak nie zablokują dalszych działań. Ja na miejscu opozycji zgłaszałbym, z zastrzeżeniem uznawania tego za niekonstytucyjne. Powinni tam się znaleźć i obserwować, co się dzieje - odpowiedział.