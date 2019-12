Roman Giertych napisał o Jarosławie Kaczyńskim. Sprowokował Joachima Brudzińskiego

"Hańba" - napisał w mediach społecznościowych Roman Giertych. To słowo powtórzył w swoim wpisie Joachim Brudziński. Wymiana "uprzejmości" zakończyła się zaskakującą sugestią prawnika.

"Roman Giertych zostanie oceniony przez historię jako zdrajca Młodzieży Wszechpolskiej, którą odrodził i namówił do protestów wobec wejścia Polski do UE. Porzucił ich, łasząc się do lewackich elyt. Został śmiesznym pupilkiem TVN-u i GW jako klasyczny 'budyń' celebryta. Hańba" - podkreślił europoseł PiS. Na tym wymiana zdań się nie skończyła.