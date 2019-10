"Kto to widział, żeby internet był?". Joachim Brudziński kpi z artystów

"Pożal się Boże elita" - tak Joachim Brudziński nazwał artystów, którzy uderzają w Prawo i Sprawiedliwość. Polecił im, by zajęli się tym, na czym się znają, a nie wtrącali się w politykę. Przyznał też, że Jarosław Kaczyński liczył na lepszy wynik wyborów.

Wyniki wyborów 2019 są zadowalające dla Joachima Brudzińskiego. - To niesamowite. Pokornie prosiłem o głosy, teraz pokornie dziękuję. Mamy powody do satysfakcji, utrzymaliśmy władzę - mówił europoseł w TVP Info. Jednocześnie przyznał, że prezes PiS Jarosław Kaczyński "oczekiwał lepszego wyniku, ma twardą rękę dla swoich pracowników".

Joachim Brudzińśki: "Pożal się Boże elita"

Europoseł w niewybrednych słowach odnosił się do ludzi kultury, uderzających w PiS. Nazwał ich "pożal się Boże elitą".

- To, że ktoś jest wybitnym aktorem czy reżyserem, nie znaczy, że ma po kolei w głowie w innych dziedzinach - zaznaczył Brudziński. Wprost powiedział, że Krystyna Janda i Krystian Lupa mówią "dyrdymały i monstrualne głupoty".

Zwrócił się bezpośrednio do reżysera. - Panie Lupa, niech sobie pan reżyseruje spektakle, ale niech pan przestanie obrażać ludzi, bo nie ma pan do tego żadnych podstaw - powiedział europoseł. Zadrwił też z aktorki Mai Ostaszewskiej, która przed wyborami mówiła, że PiS najprawdopodobniej odbierze Polakom dostęp do internetu.