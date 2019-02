Roman Giertych komentuje ostatnie doniesienia "Gazety Wyborczej"

Gerald Birgfellner miał zeznać w prokuraturze, że Jarosław Kaczyński nakłaniał go do wręczenia 50 tys. zł.? Takie informacje rano opublikowała "Gazeta Wyborcza". Roman Giertych wyjaśnia.

"Gerald Birgfellner zeznał w prokuraturze, że Jarosław Kaczyński nakłonił go do wręczenia 50 tys. zł dla księdza z rady fundacji, która jest właścicielem spółki Srebrna. Chodziło o budowę drapacza chmur w Warszawie" - czytamy dokładnie w gazecie.

Wyjaśnienie Romana Giertycha

Do tego fragmentu odniósł się rano Roman Giertych , który reprezentuje austriackiego biznesmena.

"W nawiązaniu do dzisiaj opublikowanych fragmentów zeznań Geralda Birgfellnera przez "GW” uprzejmie informuję, że nie wynika z tych fragmentów, aby mój Mocodawca miał pewność, że pieniądze trafiły do Ks. Rafała Sawicza. A tak sugeruje podtytuł artykułu" - napisał na Twitterze Giertych.

Na jego wpis zareagował Jarosław Kurski, zastępca naczelnego "Wyborczej". "Mała errata do dzisiejszego leadu. Powinno być: "Gerald Birgfellner zeznał, że Jarosław Kaczyński nakłonił go do wręczenia 50 tys. zł DLA księdza z rady fundacji..." Austriak ks. Sawicza na oczy nie widział" - napisał.