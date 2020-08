Rok szkolny na nowo. Projekty rozporządzeń MEN trafiły do konsultacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym mają ujawnić szczegóły nowych zapisów na konferencji prasowej - ta planowana jest na 13. Jednak MEN udostępnił rozporządzenia w internecie. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami resortu, dzieci od 1 września wrócą do kształcenia tradycyjnego w szkołach . Projekty nowych rozwiązań prawnych skierowano do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

Dzięki pierwszemu projektowi rozporządzenia dyrektorzy szkół będą mogli zawiesić zajęcia edukacyjne, jeśli sytuacja epidemiologiczna będzie zagrażać uczniom, nauczycielom i pracownikom. Jednak do takiego kroku za każdym razem będzie potrzebna zgoda organu prowadzącego oraz pozytywna opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

- Sama obawa przed epidemią nie jest powodem, by nie chodzić do szkoły - mówił w programie "Money. To się liczy" minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Jego zdaniem w domu powinny zostać tylko te dzieci, które mają jasne wskazania lekarskie.